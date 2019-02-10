Купер: не думаю, что нам нужно кого-то купить, чтобы стать чемпионами

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о работе руководства клуба в дедлайн.

«Почему-то все считают, что нужно кого-то покупать перед дедлайном, чтобы иметь возможность стать чемпионом. Не думаю, что это обязательный фактор. За несколько сезонов мы не делали особо крупных обменов, исключением стал прошлый сезон. И это не особо подтолкнуло нас к вершине, мы работали ради сделок на будущее. Много думали об этом. Считаю, наша команда уже хорошо сбита и готова к решению задач», — заявил Купер.

«Тампа» стала четвёртой командой в истории НХЛ, одержавшей 40 побед в 55 матчах. В сезоне-2015/16 «Вашингтону Кэпиталз» хватило 53 матчей, чтобы одержать 40 побед. «Детройт Ред Уингз» дважды укладывался в 54 матча (сезон-1995/96, 2007/08). «Монреаль Канадиенс» (сезон-1975/76) и «Бостон Брюинз» (сезон-1970/71, 1973/74) требовалось по 55 игр.