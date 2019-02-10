Ротенберг: все игроки прогрессируют в сборной, Кузьменко и Кадейкин – однозначно

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал прогресс игроков национальной команды Александра Елесина, Александра Кадейкина и Андрея Кузьменко, которые сыграли на каждом из трёх этапов Евротура.



«Конечно, мы видим прогресс в их игре. Всех игроков, которые играют за сборную. Когда меньше времени на принятие решений, борьба на каждом участке льда, конкуренция – игроки быстрее развиваются. В том числе Кадейкин, Кузьменко, Елесин. Однозначно они прогрессируют от игры к игре, от турнира к турниру.



Все игры складывались тяжело, была борьба на каждом участке льда. Наши ребята показали себя достойно в каждой игре. Получили опыт, который важен для их развития. Атмосфера в команде была замечательная, все были едины. Это показал матч с чехами, когда команда не рассыпалась, несмотря на поражение от шведов. Хоккей – игра ошибок. Одна ошибка в игре со шведами лишила нас возможности выиграть этот турнир, но в целом мы получили положительный опыт, который важен для дальнейших решений в плане подготовки к чемпионату мира.



В этой команде многие игроки сделали серьёзную заявку на чемпионат мира. Сейчас у нас будет важный микроцикл – плей-офф КХЛ. После этого уже можно будет больше обсуждать по персоналиям. В этой команде многие игроки проявили себя наилучшим образом, в том числе те, кто первый раз играл за сборную. Коновалов однозначно здорово сыграл с финнами и чехами», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.