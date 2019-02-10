Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Торино» — «Удинезе». 10 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Ротенберг: все игроки прогрессируют в сборной, Кузьменко и Кадейкин – однозначно

Ротенберг: все игроки прогрессируют в сборной, Кузьменко и Кадейкин – однозначно
Хоккей / Евротур

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал прогресс игроков национальной команды Александра Елесина, Александра Кадейкина и Андрея Кузьменко, которые сыграли на каждом из трёх этапов Евротура.

«Конечно, мы видим прогресс в их игре. Всех игроков, которые играют за сборную. Когда меньше времени на принятие решений, борьба на каждом участке льда, конкуренция – игроки быстрее развиваются. В том числе Кадейкин, Кузьменко, Елесин. Однозначно они прогрессируют от игры к игре, от турнира к турниру.

Все игры складывались тяжело, была борьба на каждом участке льда. Наши ребята показали себя достойно в каждой игре. Получили опыт, который важен для их развития. Атмосфера в команде была замечательная, все были едины. Это показал матч с чехами, когда команда не рассыпалась, несмотря на поражение от шведов. Хоккей – игра ошибок. Одна ошибка в игре со шведами лишила нас возможности выиграть этот турнир, но в целом мы получили положительный опыт, который важен для дальнейших решений в плане подготовки к чемпионату мира.

В этой команде многие игроки сделали серьёзную заявку на чемпионат мира. Сейчас у нас будет важный микроцикл – плей-офф КХЛ. После этого уже можно будет больше обсуждать по персоналиям. В этой команде многие игроки проявили себя наилучшим образом, в том числе те, кто первый раз играл за сборную. Коновалов однозначно здорово сыграл с финнами и чехами», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами
Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент