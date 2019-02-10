Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Валенсия» — «Реал Сосьедад». 10 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Хоккеисты СКА провели тренировку с бойцами ММА

Хоккеисты СКА провели тренировку с бойцами ММА
Хоккей / КХЛ

Хоккеисты петербургского СКА провели тренировку с бойцами ММА, информирует официальный «твиттер» «армейской» команды.

Бойцы АСА ММА Алексей Буторин и Михаил Малютин заглянули в Хоккейный город, потренировались на льду, а потом устроили свой мастер-класс.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Напомним, 8 февраля хоккеисты СКА провели тренировку на открытом воздухе, что прокомментировал тренер команды Алексей Кудашов: «Давайте всё же расставим все точки над i. Это не шутка — серьёзная подготовка в экстремальных условиях, неслучайно у нас и одежда такая сегодня, и место проведения тренировки. Это подготовка к плей-офф. Ещё надо отметить, что и корни у команды армейские, поэтому у нас такая тренировка».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент