Хоккеисты СКА провели тренировку с бойцами ММА

Хоккеисты петербургского СКА провели тренировку с бойцами ММА, информирует официальный «твиттер» «армейской» команды.



Бойцы АСА ММА Алексей Буторин и Михаил Малютин заглянули в Хоккейный город, потренировались на льду, а потом устроили свой мастер-класс.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Напомним, 8 февраля хоккеисты СКА провели тренировку на открытом воздухе, что прокомментировал тренер команды Алексей Кудашов: «Давайте всё же расставим все точки над i. Это не шутка — серьёзная подготовка в экстремальных условиях, неслучайно у нас и одежда такая сегодня, и место проведения тренировки. Это подготовка к плей-офф. Ещё надо отметить, что и корни у команды армейские, поэтому у нас такая тренировка».