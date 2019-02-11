Три гола Тарасенко — в видеообзоре матча «Нэшвилл» — «Сент-Луис»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке уступил «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.

Первый период прошёл без голов, во втором периоде соперники забросили сразу четыре шайбы. У команды хозяев голом отметился Виктор Арвидссон, в составе «блюзменов» точными бросками отметились Алекс Пьетранджело, Владимир Тарасенко и Тайлер Бозак. К 47-й минуте «Нэшвилл» восстановил равновесие на табло благодаря голам Романа Йози и Арвидссона, оформившего дубль. Вскоре гости вновь вышли вперёд, второй гол в актив записал Тарасенко. На 53-й минуте счёт стал равным после шайбы Филипа Форсберга. В овертайме победу «Сент-Луису» принёс Тарасенко, оформивший хет-трик.

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