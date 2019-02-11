Варламов в матче с «Бостоном» пропустил с центра поля, но гол был отменён

«Бостон Брюинз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Эвеланш» седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Вратарь «Эвеланш» Семён Варламов пропустил в этом матче курьёзный гол, который не был засчитан. 30-летний голкипер не сумел отразить бросок защитника «Бостона» Джона Мура с центра площадки на 40-й минуте. Во время броска шайба покинула пределы площадки. В этой встрече российский голкипер отразил 33 броска из 35.

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