Тарасенко — о хет-трике: не хочу оценивать собственную игру

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в игре с «Нэшвилл Предаторз» (5:4 ОТ). Российский форвард отметился тремя результативными бросками.



«Вы же знаете, я не хочу оценивать собственную игру. Для «Сент-Луиса» наступает самое важное время сезона. Всем лидерам, всем хоккеистам нужно сделать шаг вперёд. Мы хотим попасть в плей-офф.



Сейчас у нас каждый матч похож на игру плей-офф. Нужно выходить на лёд и выкладываться на сто процентов. Когда мы побеждаем в таких матчах, у каждого прибавляется уверенность в своих силах.



Гол в овертайме? Я просто стараюсь дойти до ворот. А для этого нужно обыграть как минимум одного человека. Когда начинаешь часто использовать одно и то же движение, соперники изучают тебя и перехватывают шайбу, так что постоянно так делать не получается. Лига становится быстрее. Все команды хорошо защищаются, но иногда в овертайме такое проходит», — приводит слова Тарасенко официальный сайт «Сент-Луиса».

Тарасенко не остановить! Хет-трик, 200 голов за карьеру и шесть побед подряд Владимир очень хочет в плей-офф.