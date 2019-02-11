«Авангард» объявил состав на заключительную выездную серию

«Авангард» отправился на заключительную выездную серию в нынешнем регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт омского клуба.



Команда отправилась в поездку в следующем составе:



Вратари: Бобков, Налимов;



Защитники: Березин, Бондарев, Мартынов, Медведев, Пивцакин, Покка, Франсон, Чудинов;



Нападающие: Бек, Галимов, Деарне, Зернов, Кошелев, Манукян, Михеев, Петров, Семёнов, Стась, Стольберг, Тальбо, Фисенко, Широков, Шумаков, Яремчук.



12 февраля подопечные Боба Хартли встретятся с «Адмиралом» (12:30 мск), 14 февраля сыграют с «Амуром» (12:30 мск), 16 февраля проведут выездной матч с «Барысом» (14:00 мск).

«Авангард» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков в 58 матчах.