Восточные битвы за места в плей-офф. Превью недели КХЛ

В КХЛ стартует предпоследняя игровая неделя «регулярного» чемпионата. Что ещё может поменяться в Западной и Восточной конференции, и за что борются команды, гарантировавшие себе места в плей-офф? Рассказываем в нашем традиционном превью.

Запад

Проблемы и мотивация. С чем уходят на перерыв команды Запада Все расклады перед финишем «регулярки».

ЦСКА: «Слован» (г), «Ак Барс» (г), «Слован» (д)

Прогноз по очкам: 5 из 6

СКА: «Северсталь» (д), «Спартак» (г), «Йокерит» (д)

Прогноз по очкам: 6 из 6

«Локомотив»: «Динамо» Мн (г), «Торпедо» (д), «Витязь» (д)

Прогноз по очкам: 4 из 6

«Йокерит»: «Динамо» Р (г), «Динамо» М (г), СКА (г)

Прогноз по очкам: 3 из 6

«Армейские» клубы продолжают вялую борьбу за Кубок континента. Всерьёз этот трофей никто не рассматривает, более того, из-за известной традиции он даже нежелателен, но и играть в поддавки ЦСКА и СКА наверняка не собираются. Особенно это касается питерцев, которым после двух неудачных матчей перед перерывом нужно возвращать уверенность в своих силах. Команду Ильи Воробьёва ожидают два нерядовых поединка со «Спартаком» и «Йокеритом», а подопечные Игоря Никитина сыграют очередной ремейк прошлого финала в Казани.

Для «Локомотива» остаётся важным сохранение третьей строчки в конференции, на следующей неделе в соперниках у ярославцев нет топ-клубов, так что эта задача более чем выполнима. «Йокерит» же ожидает непростой выезд, по ходу которого предстоит сыграть с вероятным соперником по первому раунду московским «Динамо». А ведь бело-голубых «шуты» не обыгрывали аж с сентября 2015 года.

Как построить лучшую оборону в КХЛ? Секрет не только во вратарях Объясняем, почему СКА, ЦСКА и «Локомотив» пропускают в лиге меньше всех.

«Динамо» М: «Спартак» (г), «Йокерит» (д), ХК «Сочи» (д)

Прогноз по очкам: 4 из 6

«Спартак»: «Динамо» М (д), СКА (д)

Прогноз по очкам: 1 из 4

«Витязь»: ХК «Сочи» (г), «Металлург» (г), «Локомотив» (г)

Прогноз по очкам: 2 из 6

ХК «Сочи»: «Витязь» (д), «Динамо» М (г), «Динамо» Мн (г)

Прогноз по очкам: 4 из 6

«Динамо» Р: «Йокерит» (д), «Динамо» Мн (д)

Прогноз по очкам: 2 из 4

У «Динамо» на этой неделе есть хороший шанс оторваться от «Спартака» в борьбе за пятое место на Западе. Помимо очной встречи с красно-белыми подопечные Владимира Крикунова сыграют с удобным для себя «Йокеритом» и ХК «Сочи» на домашней площадке. «Спартаку» же нужно постараться, чтобы добыть хотя бы одну победу в двух принципиальных встречах.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Витязь» перед паузой неожиданно проиграл «Адмиралу» и сам у себя украл отличную возможность приблизиться к «Спартаку» в таблице. На этой неделе у команды Валерия Белова есть три матча, но визиты в Магнитогорск и Ярославль совсем не гарантируют набор очков. Кроме того, подольскому клубу предстоит важный поединок в Сочи. В случае победы «Витязь» сможет ещё ненамного оторваться от «леопардов» и пограничного восьмого места, а вот успех южан даст шанс команде Сергея Зубова подняться повыше.

Пары первого раунда плей-офф на текущий момент



Запад

ЦСКА – ХК «Сочи»

СКА – «Витязь»

«Локомотив» — «Спартак»

«Йокерит» — «Динамо» М



Восток

«Автомобилист» — «Трактор»

«Барыс» — «Торпедо»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

«Авангард» — «Металлург»

Рижское «Динамо» слишком много проигрывает для претендента на плей-офф, но пока не выпадает из гонки за восьмое место. Отставание у латвийцев от ХК «Сочи» составляет два очка, а на этой неделе команде Гиртса Анкипанса предстоит два домашних поединка. Это один из последних шансов для «Динамо» изменить состав кубковой восьмёрки конференции.

«Северсталь»: СКА (г), «Трактор» (г), «Трактор» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 6

«Динамо» Мн: «Локомотив» (д), «Слован» (г), «Динамо» Р (г)

Прогноз по очкам: 3 из 6

«Слован»: ЦСКА (д), «Динамо» Мн (д), ЦСКА (г)

Прогноз по очкам: 1 из 6

«Слован» и минское «Динамо» уже не решают никаких задач и скорее всего в оставшейся части «регулярки» станут поставщиками очков для других клубов. Иная картина у «Северстали», череповчане сейчас смотрят больше в общую таблицу КХЛ, где у них идёт борьба с «Амуром» и «Адмиралом» за позиции в рейтинге. Но соперники у команды Андрея Разина на неделе не из простых: отдохнувший после неудач СКА и «Трактор», сражающийся за место в восточной восьмёрке.

ХК «Северсталь» Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

Восток

Проблемы и мотивация. С чем уходят на перерыв команды Востока Все расклады перед финишем «регулярки».

«Автомобилист»: «Торпедо» (д), «Ак Барс» (д)

Прогноз по очкам: 2 из 4

«Барыс»: «Сибирь» (д), «Куньлунь» (д), «Авангард» (д)

Прогноз по очкам: 4 из 6

«Ак Барс»: ЦСКА (д), «Автомобилист» (г)

Прогноз по очкам: 4 из 4

«Авангард»: «Адмирал» (г), «Амур» (г), «Барыс» (г)

Прогноз по очкам: 4 из 6

«Металлург»: «Витязь» (д), «Нефтехимик» (г)

Прогноз по очкам: 4 из 4

Всех любителей интриг на следующей неделе ожидает очередной раунд восточной круговерти, запасайтесь попкорном. Ничего не может измениться только у «Автомобилиста», подопечные Андрея Мартемьянова с большой долей вероятности в ближайшее время оформят победу в дивизионе и в конференции.

А вот дальше всё весьма любопытно. «Барыс» и «Авангард», сражающиеся за второе место Востока, сойдутся в очной дуэли в субботу. Но перед этой встречей «ястребам» предстоит второй в сезоне вояж на Дальний Восток, астанинцы же будут играть дома. Так что победа «Авангарда» в столице Казахстана может оказаться бесполезной для омичей.

В таблице конференции места со 2-го по 5-е «Барыс» и «Авангард» разыгрывают с «Магниткой» и «Ак Барсом». Казанцы сейчас опережают «ястребов» и «металлургов», но впереди у команды Зинэтулы Билялетдинова два сложных поединка с лидерами конференций, а календарь «Магнитки» выглядит попроще. Изменятся ли диспозиции команд по итогам недели, или же они уплотнятся в таблице ещё больше? Спрогнозировать наверняка невозможно, но наблюдать будет очень интересно.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Салават Юлаев»: «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Адмирал» (г)

Прогноз по очкам: 2 из 6

«Торпедо»: «Автомобилист» (г), «Локомотив» (г), «Сибирь» (д)

Прогноз по очкам: 3 из 6

«Трактор»: «Нефтехимик» (д), «Северсталь» (д), «Северсталь» (г)

Прогноз по очкам: 3 из 6

«Сибирь»: «Барыс» (г), «Нефтехимик» (г), «Торпедо» (г)

Прогноз по очкам: 4 из 6

«Салават Юлаев» уже совершенно точно никуда не денется с шестой строчки Востока, даже если резервный состав уфимцев проиграет все матчи на выезде. А вот дальше всё очень захватывающе. «Торпедо», испытывающее массу проблем, сыграет два очень непростых матча в Екатеринбурге и Ярославле, а затем примет дома прямого конкурента за плей-офф из Новосибирска. Календарь «Трактора» выглядит лояльнее, и если челябинцы отойдут от своей трусливой тактики, то вполне могут обогнать «автозаводцев» в таблице.

«Салават» сыграет три матча без основы. Это подстава для КХЛ На дальневосточный выезд игроков «Толпара» и «Тороса» повезёт Николай Цулыгин. Где логика?

Для «Сибири» весьма некстати три матча в гостях, но выбора у команды Александра Андриевского нет, нужно побеждать в любых условиях. В соперниках у «Сибири» нет грандов, но и «Барыс», и «Нефтехимик», и «Торпедо» решают свои задачи, а это на текущем этапе чемпионате более весомый аргумент, чем высокий статус клуба. Смогут ли новосибирцы «съесть» отставание от «Трактора» и «Торпедо»? Это, пожалуй, главная интрига КХЛ на этой неделе.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

«Нефтехимик»: «Трактор» (г), «Сибирь» (д), «Металлург» (д)

Прогноз по очкам: 3 из 6

«Куньлунь»: «Барыс» (г), «Амур» (г)

Прогноз по очкам: 0 из 4

«Адмирал»: «Авангард» (д), «Салават Юлаев» (д), «Салават Юлаев» (д)

Прогноз по очкам: 4 из 6

«Амур»: «Салават Юлаев» (д), «Авангард» (д), «Куньлунь» (д)

Прогноз по очкам: 4 из 6

«Нефтехимик» и «Куньлунь» ещё не потеряли шансов на плей-офф, у этих команд ещё есть мотивация, и они могут в ближайших матчах подложить свинью «Трактору», «Сибири» или «Барысу». Но в рывок в кубковую восьмёрку нижнекамского или китайского клуба откровенно не верится. «Адмирал» и «Амур» уже ни на что не претендуют (у владивостокцев лишь теоретические шансы на плей-офф), но их подстёгивает рейтинг КХЛ. Если команды Сергея Светлова и Александра Гулявцева сумеют обогнать в общей таблице «Северсталь», это добавит им вистов при подсчёте итоговых показателей сезона.

Главные матчи недели

«Спартак» — «Динамо» М

В последнем московском дерби регулярного чемпионата сойдутся «Динамо» и «Спартак», и это, пожалуй, последняя возможность для красно-белых побороться за пятую строчку в конференции. Сейчас у «Динамо» преимущество в одно очко и есть игра в запасе, кроме того, для бело-голубых матч со «Спартаком» станет последним гостевым в сезоне (да и то формально), остальные встречи «Динамо» сыграет на «ВТБ-Арене». Так что лучшей возможности, чтобы хотя бы на какое-то время обогнать соперника, у красно-белых не представится. Воспользуются ли ей подопечные Алексея Жамнова?

ХК «Сочи» — «Витязь»

«Сочи», «Витязь» и рижское «Динамо» разыгрывают между собой две путёвки в плей-офф. Подольская и сочинская команда на неделе встретятся между собой, и эта встреча может нести очень важное стратегическое значение. «Витязь» в случае успеха отрывается от «Сочи», почти гарантирует себе плей-офф, а также приближается к «Спартаку», по сравнению с которым у «Витязя» есть игра в запасе, и не теряет надежды занять шестую строчку, то есть убежать от СКА и ЦСКА в первом раунде.

Победа «южан» позволит им держать на расстояние рижское «Динамо», а значит оставаться в зоне плей-офф, а также приблизит их к «Витязю». Ставки у этой игры довольно высоки, кто же сорвёт куш?

«Барыс» — «Сибирь»

«Барыс» и «Сибирь» решают разные, но очень важные задачи, так что матч в Астане обещает получиться весьма упорным и бескомпромиссным. «Барыс» держит в своих руках второе место на Востоке, но команде Андрея Скабелки нельзя терять очки, иначе омичи могут воспользоваться осечкой, а впереди у «Барыса» и «Авангарда» очная встреча.

«Сибирь» изо всех сил сражается за плей-офф, отставание от «Трактора» всего два очка, и у новосибирцев преимущество над челябинцами по победам в основное время. При определённых раскладах «Сибирь» может уже после матча в столице Казахстана оказаться в заветной восьмёрке, за это стоит побороться. Чья мотивация в этой игре окажется сильнее?

«Торпедо» — «Сибирь»

В конце выезда новосибирцы сыграют в Нижнем Новгороде, и как знать, может к тому моменту «Торпедо» и «Сибирь» будут разделять в таблице одно-два очка, и это будет ключевой поединок для определения последнего места в плей-офф Востока? Сейчас между нижегородцами и новосибирцами пять баллов в таблице, но, учитывая игру «Торпедо» в последние месяцы, будет неудивительно, если этот гандикап растает за пару матчей.

«Барыс» — «Авангард»

При определённых раскладах в этом матче решится судьба второго места на Востоке. Сейчас у «Барыса» ощутимое преимущество: у астанинцев на два очка больше, на две сыгранные встречи меньше, календарь попроще. Но не самая стабильная команда Андрея Скабелки может проиграть на ровном месте, к тому же остаётся непонятным состояние лидеров астанинского клуба Брэндона Боченски и Мэттью Фрэттина после их жуткого столкновения в Уфе. Сможет ли «Авангард» наверстать упущенное и в очной встрече обойти конкурента? Узнаем в конце недели.