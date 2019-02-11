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Харт: не думаю о рекорде, не слежу за этим

Харт: не думаю о рекорде, не слежу за этим
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт рассказал о подготовке к матчам НХЛ.

«Мы хотим выиграть, и я думаю только об этом. Надо думать только об одной игре. Готовиться как обычно, чтобы в понедельник всё получилось. Времени для тренировок мало. Поэтому надо продумать, как организовать занятие, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Я фокусируюсь на мелочах, над которыми мне надо работать. Если надо подтянуть какой-то элемент, я выхожу на тренировку с хорошо продуманным планом», — сказал Харт.

Вратарь продлил победную серию до восьми матчей. Картер повторил рекорд Жослена Тибо (восемь побед подряд в сезоне-1994/95). По семь побед подряд одерживали Том Баррассо (сезон-1984/85) и Кэри Прайс (сезон-2007/08). Если Харту удастся продлить победную серию до девяти игр, то он установит рекорд НХЛ.

«Не думаю о рекорде. Не слежу за этим. Конечно, это здорово, но мы хотим выигрывать, и сейчас у нас получается играть в очень хороший хоккей», — приводит слова Харта официальный сайт НХЛ.

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