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«Автомобилист» одолел «Торпедо» и выиграл дивизион Харламова

«Автомобилист» одолел «Торпедо» и выиграл дивизион Харламова
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее нижегородского «Торпедо», матч завершился со счётом 6:5. «Автомобилист» обеспечил себе победу в дивизионе Харламова.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали Артём Аляев и Евгений Грачёв. По-настоящему богатым на голы стал следующий игровой отрезок, за который было заброшено сразу семь шайб. У хозяев голами отметились Иван Вишневский, Дэн Секстон, Денис Бодров и Грачёв, оформивший дубль. У «Торпедо» шайбы забросили Антон Волченков, Кирилл Ураков и Владимир Галузин. На 51-й минуте «Автомобилист» упрочил преимущество благодаря голу Найджела Доуса. На 56-й минуте отрыв «Торпедо» сократил до минимума Денис Паршин, но отыграться гости не сумели.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
6 : 5
1:1, 4:3, 1:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Аляев (Мили) – 15:51 (5x4), 1:1 – Грачёв (Голышев, Гареев) – 18:02 (5x5), 1:2 – Волченков – 20:22 (5x5), 2:2 – Вишневский (Доус, Секстон) – 20:46 (5x5), 2:3 – Ураков (Сёмин) – 21:22 (5x5), 2:4 – Галузин (Орлов, Жафяров) – 28:01 (5x5), 3:4 – Секстон (Доус, Бодров) – 29:16 (5x5), 4:4 – Казионов (Крикунов, Бодров) – 31:47 (5x4), 5:4 – Грачёв (Чесалин, Гареев) – 39:07 (5x5), 6:4 – Доус (Секстон) – 50:19 (5x5), 6:5 – Паршин (Кэлоф) – 55:07 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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