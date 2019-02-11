«Автомобилист» одолел «Торпедо» и выиграл дивизион Харламова

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее нижегородского «Торпедо», матч завершился со счётом 6:5. «Автомобилист» обеспечил себе победу в дивизионе Харламова.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали Артём Аляев и Евгений Грачёв. По-настоящему богатым на голы стал следующий игровой отрезок, за который было заброшено сразу семь шайб. У хозяев голами отметились Иван Вишневский, Дэн Секстон, Денис Бодров и Грачёв, оформивший дубль. У «Торпедо» шайбы забросили Антон Волченков, Кирилл Ураков и Владимир Галузин. На 51-й минуте «Автомобилист» упрочил преимущество благодаря голу Найджела Доуса. На 56-й минуте отрыв «Торпедо» сократил до минимума Денис Паршин, но отыграться гости не сумели.

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