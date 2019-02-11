Тертышный: в голах нет вины Судницина, не нужно искать подводные течения

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (1:3).



«Соперника с победой. По игре — первый период был достаточно хороший. Играя в большинстве, при выходе игрока немножко не разобрались, пропустили контратаку. Во втором периоде были моменты, большинство из которых надо было выжимать. В третьем периоде создали достаточно моментов, но соперник хорошо сыграл в обороне, вратарь очень уверенно действовал.



Почему с первых минут вышел Судницин? Знаете, его вины нет в пропущенных голах. Будем так говорить: вина лежит на всей пятёрке. Решили поменять его, чтобы встряхнуть команду, вот и всё. Не надо искать никакие подводные течения, он достаточно нормально работал. Опять же, где-то моменты недоработали, пропустили контратаки, на своих ошибках.



Низкая результативность? Знаете, это в первую очередь задача нападающих. Насколько они готовы идти на ворота, насколько часто они готовы бросать по воротам, находиться перед воротами. Этот момент пытаемся отработать на тренировках, постоянно заостряем на этом внимание, но где-то не хватает, очень много бросков летит мимо, где-то игроки не приходят на пятак, поэтому так мало забиваем», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» потерпел поражение от «Нефтехимика», у Хайруллина — дубль