«Трактор» потерпел поражение от «Нефтехимика», у Хайруллина — дубль

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика», игра завершилась со счётом 1:3.



Счёт был открыт уже на второй минуте: точным броском отметился нападающий команды хозяев Виталий Кравцов. В концовке первого периода нижнекамский клуб отыгрался благодаря голу Марата Хайруллина. Во втором периоде «Нефтехимик» обеспечил себе преимущество в счёте, шайбы в актив записали Павел Здунов и Хайруллин, оформивший дубль. В оставшееся время зрители в Челябинске не увидели заброшенных шайб.

Посмотреть видео заброшенных шайб можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19