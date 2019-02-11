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«Трактор» потерпел поражение от «Нефтехимика», у Хайруллина — дубль

«Трактор» потерпел поражение от «Нефтехимика», у Хайруллина — дубль
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика», игра завершилась со счётом 1:3.

Счёт был открыт уже на второй минуте: точным броском отметился нападающий команды хозяев Виталий Кравцов. В концовке первого периода нижнекамский клуб отыгрался благодаря голу Марата Хайруллина. Во втором периоде «Нефтехимик» обеспечил себе преимущество в счёте, шайбы в актив записали Павел Здунов и Хайруллин, оформивший дубль. В оставшееся время зрители в Челябинске не увидели заброшенных шайб.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1 : 3
1:1, 0:2, 0:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Кравцов (Шаров, Петров) – 01:19 (5x5), 1:1 – Хайруллин (Куликов, Шарипзянов) – 18:56 (5x5), 1:2 – Хайруллин (Куликов, Галимов) – 28:26 (5x5), 1:3 – Здунов (Шарипзянов) – 32:04 (5x5)

Посмотреть видео заброшенных шайб можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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