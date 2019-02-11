Барабанов: Гусев — лучший нападающий в КХЛ, играть с ним одно удовольствие

Нападающий СКА Александр Барабанов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (4:1).



«Старались показывать свой хоккей, хорошо, что забили хорошие, комбинационные голы. Старались получать удовольствие от игры.



Сегодня играл с Никитой Гусевым и Ярно Коскирантой. Не секрет, что Гусев – лучший нападающий в КХЛ, одно удовольствие с ним играть. Просто открываешься на свободный лёд и знаешь, что он найдёт тебя передачей. Так и получилось. Что касается моей передачи на Коскиранту, то всё просто – увидел, что он открывается, и отдал.



У нас были достаточно тяжёлые мини-сборы, и сегодня было тяжело играть. Думаю, в следующей игре тоже может быть какой-то дискомфорт в плане физики, но это нам поможет, потому что мы готовимся к плей-офф.

«Спартак» будет биться за место под солнцем? Да, думаю, будет более ожесточённая игра», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Гусев сделал 60-ю голевую передачу в сезоне, повторив рекорд Радулова