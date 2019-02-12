Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Видеотрансляции матчей КХЛ 12 февраля смотри на «Чемпионате»

Видеотрансляции матчей КХЛ 12 февраля смотри на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 12 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 12 февраля:

«Адмирал» — «Авангард»;
«Амур» — «Салават Юлаев»;
«Барыс» — «Сибирь».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент