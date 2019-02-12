Сегодня, 12 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.
Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 12 февраля:
— «Адмирал» — «Авангард»;
— «Амур» — «Салават Юлаев»;
— «Барыс» — «Сибирь».
Видеотрансляции матчей КХЛ 12 февраля смотри на «Чемпионате»