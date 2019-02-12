Крис Летанг установил рекорд «Питтсбурга» по голам среди защитников

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде уверенно победил «Филадельфию Флайерз» — 4:1.

Точку в матче за 13 секунд до истечения основного времени поставил Крис Летанг, поразивший пустые ворота. 31-летний канадец забил 109-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на первое место в истории «пингвинов» среди игроков обороны, превзойдя результат Пола Коффи. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Летанга 48 (13+35) очков в 54 матчах.

Счёт на девятой минуте открыл капитан гостей Сидни Кросби. Также канадский нападающий сделал две результативные передачи. Благодаря этому Кросби добрался до отметки в 1181 (435+746) очко в регулярных чемпионатах и вышел на 50-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Сергея Фёдорова (1179 баллов).