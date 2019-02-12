Малкин: я сыграл грязно, но не опасно для соперника. В следующий раз буду умнее

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё удаление до конца матча за отмашку в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:1).

«Я знаю, что сыграл глупо, потому что оставалось всего пять минут до конца матча. Знаю, что это было грязно, но я не попал своей клюшкой, коснулся его клюшки. Это было как плечом в плечо. Все хотели дать мне пять минут штрафа. Это не было опасно для соперника, крови не было. Знаю, что это дало сопернику пятиминутное большинство, и это была моя ошибка. В следующий раз буду умнее», — приводит слова Малкина USA Today.

Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.

Как сообщается на официальном сайте НХЛ, в ближайшее время грубые действия Малкина рассмотрит дисциплинарный комитет лиги. В качестве наказания может рассматриваться штраф или дисквалификация на один матч.