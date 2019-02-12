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«Авангард» продлил срок нахождения в списке травмированных Алексея Емелина

«Авангард» продлил срок нахождения в списке травмированных Алексея Емелина
Хоккей / КХЛ

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин пробудет в списке травмированных до 21 февраля, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 32-летний защитник забросил пять шайб и сделал 12 результативных передач в 47 матчах регулярного чемпионата. Ранее Емелин должен был покинуть лазарет омской команды 13 февраля.

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Также «Амур» продлил нахождение в лазарете голкипера Алексея Мурыгина. Опытный вратарь не поможет команде Александра Гулявцева в игре с «Салаватом Юлаевым». В этом сезоне 32-летний голкипер одержал четыре победы в 19 матчах при коэффициенте надёжности 2,37 и проценте отражённых бросков 91,1.

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