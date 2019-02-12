На улицах Магнитогорска запустили специальный трамвай в честь «Металлурга»

Специальный трамвай в честь магнитогорского «Металлурга» запустили на улицах города. Помимо эмблемы команды на трамвай нанесены изображения таких игроков, как Василий Кошечкин и Сергей Мозякин.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ-2018/19

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» магнитогорского «Металлурга».

Команда Йозефа Яндача занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 76 очков после 57 матчей. Команда чешского специалиста одержала 37 побед и потерпела 20 поражений.

В январе 2019 года «Металлург» провёл серию домашних матчей с «Барысом», «Трактором», «Автомобилистом» и СКА в специальной форме в честь 90-летия с момента основания Магнитогорска.