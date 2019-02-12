Заслуживает ли Зернов дополнительной дисквалификации за фол на Захарчуке?

«Адмирал» проводит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Идёт второй период, гости впереди со счётом 1:0.

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов на 11-й минуте первого периода неудачно провёл силовой приём против Степана Захарчука. Главные арбитры Роман Щенёв и Алексей Раводин зафиксировали атаку в область головы и шеи и выписали Зернову удаление до конца матча. Штраф за Дениса отправился отбывать Александр Яремчук. Для форварда гостей это удаление стало уже вторым в матче, на первой минуте он был наказан малым штрафом за подножку.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Заслуживает ли Зернов дополнительной дисквалификации за фол на Захарчуке?».

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Видео нарушения Зернова