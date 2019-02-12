Бек: Налимов работает не покладая рук и приносит большую пользу «Авангарду»

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек поделился эмоциями после победы в игре с «Адмиралом» (2:0).



«Мало весёлого в том, чтобы убивать семь минут меньшинства в первом периоде. Мы отлично поработали, смогли нейтрализовать. Широков забил отличный гол в первой двадцатиминутке. Если ведёшь в счёте после первого периода, это придаёт дополнительных сил. Мы знали, что противник будет хорошо играть на своём льду, они привыкли к размерам площадки. К счастью, удалось забросить ещё одну шайбу во втором периоде. А дальше мы очень грамотно действовали в обороне и довели игру до победы.



Если бы мне задали вопрос в прошлом сезоне, я бы ответил, что мне удобнее играть на маленьких площадках. Но сейчас я получаю удовольствие от игры на большой площадке. Чем больше привыкаешь, тем больше нравится играть на большом льду – больше пространства, больше возможностей отдать передачу, больше возможностей проявить мастерство.



Сколько я здесь, столько наблюдаю, как Налимов работает не покладая рук. Мы играли вместе в «Куньлуне», и я очень рад за него и горжусь им. Он очень большую пользу приносит команде», — цитирует Бека официальный сайт «Авангарда».

«Адмирал» уступил «Авангарду» и потерял шансы на плей-офф