Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Скабелка: если Фрэттин не играл с «Сибирью», значит, с ним не всё в порядке

Скабелка: если Фрэттин не играл с «Сибирью», значит, с ним не всё в порядке
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с «Сибирью» (5:2).

«Хорошая игра, неплохие движение и энергия, азарт был у ребят. Понравилось взаимодействие в зоне атаки. Поэтому я тоже считаю, что мы заслуженно победили. Если последние две игры с «Сибирью» были равными, то сегодня мы выглядели лучше. Готовимся к следующей игре.

Думаю, ключевым моментом игры стали два быстрых гола после пропущенной нами первой шайбы. «Барыс» достаточно быстро отыгрался и вышел вперёд. До этого Тейлор здорово играл. У нас были шансы для взятия ворот, но не получалось. А после шайбы, которую забросила «Сибирь», у «Барыса» спало напряжение и ребята заиграли по-другому.

Если Фрэттин не принимал участия в игре, значит, не всё с ним в порядке», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».

Две звезды «Барыса» столкнулись лоб в лоб. Так можно закончить с хоккеем
Самое жёсткое столкновение хоккеистов из одной команды в сезоне.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент