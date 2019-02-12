Скабелка: если Фрэттин не играл с «Сибирью», значит, с ним не всё в порядке

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с «Сибирью» (5:2).



«Хорошая игра, неплохие движение и энергия, азарт был у ребят. Понравилось взаимодействие в зоне атаки. Поэтому я тоже считаю, что мы заслуженно победили. Если последние две игры с «Сибирью» были равными, то сегодня мы выглядели лучше. Готовимся к следующей игре.



Думаю, ключевым моментом игры стали два быстрых гола после пропущенной нами первой шайбы. «Барыс» достаточно быстро отыгрался и вышел вперёд. До этого Тейлор здорово играл. У нас были шансы для взятия ворот, но не получалось. А после шайбы, которую забросила «Сибирь», у «Барыса» спало напряжение и ребята заиграли по-другому.



Если Фрэттин не принимал участия в игре, значит, не всё с ним в порядке», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».