Хольм: осознаём, что борьба за плей-офф будет непростой до последнего матча

Защитник нижегородского «Торпедо» Филип Хольм поделился ожиданиями от приближающегося плей-офф.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19

«Осознаём, что борьба будет непростой до самого последнего матча. Нам осталось провести четыре сложные встречи. Две из них — с прямыми конкурентами — «Сибирью» и «Трактором». Обе команды очень прибавили по сравнению с началом сезона, особенно «Сибирь». Мы же, наоборот, отлично начали регулярный чемпионат, но проваливаем последние два месяца.

Тем не менее сделаем всё для победы в последних играх — и над конкурентами, и над «Локомотивом» с московским «Динамо», которые также будут очень мотивированны удержать свои позиции на Западе», — приводят слова Хольма «Известия».