«Сент-Луис» — «Нью-Джерси»: Барбашёв забросил седьмую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду играет с «Нью-Джерси Дэвилз». Завершился первый период, «блюзмены» впереди со счётом 3:1. На 7-й минуте отличился российский нападающий хозяев Иван Барбашёв, ассистентом выступил Роберт Томас.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Барбашёв забил седьмой гол в сезоне. Всего на его счету 16 очков (7+9). Форвард проводит третий сезон в НХЛ. За карьеру в североамериканской лиге Иван забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи в 136 играх.

Посмотреть видео гола Барбашёва можно на официальном сайте НХЛ.

«Сент-Луис» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Победная серия «блюзменов» составляет шесть матчей.