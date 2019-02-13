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«Даллас» благодаря шат-ауту Худобина обыграл «Флориду», у Радулова две передачи

«Даллас» благодаря шат-ауту Худобина обыграл «Флориду», у Радулова две передачи
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Тайлер Сегин, который набрал 3 (2+1) очка. Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер гостей Антон Худобин, отразивший 20 бросков. В активе Александра Радулова две результативные передачи.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 39 секунд и нанёс два броска в створ ворот. Защитник Богдан Киселевич совершил три силовых приёма и заблокировал 2 броска. Форвард «Старз» Валерий Ничушкин очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Сегин (Хинц, А. Радулов) – 11:47 (5x5), 0:2 – Линделль (Сегин, Бенн) – 32:39 (5x5), 0:3 – Сегин (А. Радулов) – 57:48 (en)
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