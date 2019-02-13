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4 очка Кучерова принесли «Тампа-Бэй» победу над «Калгари»

4 очка Кучерова принесли «Тампа-Бэй» победу над «Калгари»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев. Это поражение стало для «Флэймз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 4 (1+3) очка. В активе Брейдена Пойнта 3 (1+2). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22. Тремя результативными передачами отметился нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 12 секунд и заблокировал три броска.

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» дома уступил «Каролине Харрикейнз» — 1:4 (1:0, 0:0, 0:4). Форвард гостей Андрей Свечников очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
6 : 3
3:1, 2:1, 1:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Пойнт (Миллер, Кучеров) – 11:54 (5x4), 2:0 – Пакетт (Мартель, Кэллахан) – 16:06 (5x5), 3:0 – Кучеров (Строльман, Пойнт) – 17:19 (5x5), 3:1 – Джордано (Линдхольм, Годро) – 18:06 (5x3), 3:2 – Монахан (Линдхольм) – 29:13 (5x5), 4:2 – Чирелли (Кучеров, Гурд) – 30:10 (5x5), 5:2 – Гурд (Коберн, Стэмкос) – 36:11 (5x5), 6:2 – Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 45:01 (5x4), 6:3 – Монахан (Линдхольм, Годро) – 54:11 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
1 : 4
1:0, 0:0, 0:4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Стоун (Сеси, Тирни) – 12:09 (5x5), 1:1 – Ферланд (Хэмилтон) – 40:16 (5x5), 1:2 – Уильямс (Ферланд, Ахо) – 47:29 (5x3), 1:3 – Терявяйнен (Нидеррайтер, Уильямс) – 49:03 (5x4), 1:4 – Терявяйнен (Ферланд) – 56:10 (5x5)
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне
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