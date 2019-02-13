4 очка Кучерова принесли «Тампа-Бэй» победу над «Калгари»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев. Это поражение стало для «Флэймз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 4 (1+3) очка. В активе Брейдена Пойнта 3 (1+2). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22. Тремя результативными передачами отметился нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 12 секунд и заблокировал три броска.

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» дома уступил «Каролине Харрикейнз» — 1:4 (1:0, 0:0, 0:4). Форвард гостей Андрей Свечников очков не набрал.