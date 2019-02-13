«Тампа-Бэй» — «Калгари»: Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду принимает «Калгари Флэймз». После первого периода «молнии» впереди — 3:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Третью шайбу хозяев на 18-й минуте забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентами выступили Брейден Пойнт и Антон Строльман. Эта шайба стала для форварда 25-й в сезоне. Ранее в этой встрече Кучеров отметился результативной передачей.

Видео гола Кучерова доступно на официальном сайте НХЛ.

Никита укрепил лидерство в бомбардирской гонке. Сейчас на его счету 86 очков – 25 голов и 61 результативная передача. Ближайший преследователь – Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс», набравший 81 балл (33+48).