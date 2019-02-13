Лайнсмен едва не нокаутировал капитана «Далласа» Джейми Бенна

«Даллас Старз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Забавный эпизод произошёл в концовке первого периода. Линейный арбитр не заметил проезжавшего мимо капитана «Старз» Джейми Бенна и случайно ударил хоккеиста по лицу. Форвард обошёлся без серьёзных повреждений.

В этой встрече Бенн провёл на льду 17 минут 35 секунд, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2».

Видео также доступно для просмотра в YouTube на канале Sportsnet.

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