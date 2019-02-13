Даугавиньш: СКА играет в большинстве как «Динамо», нельзя повторить ошибок

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА. Игра состоится сегодня, 13 февраля, начало встречи — в 19:30. В предыдущем матче красно-белые на домашнем льду разгромно проиграли московскому «Динамо» (1:5).

«В матче с «Динамо» мы провалились при игре в меньшинстве — звено Вадима Шипачёва при розыгрыше лишнего делало с нами всё, что хотело. Нам нельзя повторять эти ошибки во встречах со СКА, который играет в большинстве примерно так же, как «Динамо», — приводят слова Даугавиньша «Известия».

Подопечные Алексея Жамнова идут шестыми в Западной конференции и отстают от занимающих пятое место бело-голубых на три очка.