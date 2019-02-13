«Трактор» уступил «Северстали» в серии буллитов, потерпев 3-е поражение подряд

«Трактор» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счётом 2:1 Б в пользу гостей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



Хозяева открыли счёт на пятой минуте после того, как Александр Шаров отправил шайбу с нулевого угла практически в пустые ворота, воспользовавшись рикошетом от борта. Подопечные Андрея Разина восстановили паритет во второй двадцатиминутке стараниями Картера Эштона. В концовке периода гости дважды забивали стараниями Александра Петунина, но арбитры не засчитали оба гола. Основное и дополнительное время не выявило победителя, и судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.

«Северсталь» уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. Команда Алексея Тертышного, занимающая восьмое место на Востоке, увеличила отрыв от «Сибири» до трёх очков, но при этом потерпела третье поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.