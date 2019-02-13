Капризов вышел на чистое первое место в списке снайперов КХЛ

ЦСКА встречается с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода подопечные Игоря Никитина обыгрывают соперника со счётом 3:1.



Двумя результативными бросками в составе московского клуба отметился нападающий Кирилл Капризов. Форвард «армейцев» вышел на чистое первое место в гонке снайперов, опередив капитана «Автомобилиста» Найджела Доуса, отметившегося 27 результативными бросками.

Посмотреть видео второго гола Капризова в ворота «Ак Барса» можно на официальном сайте КХЛ.



В нынешнем сезоне ЦСКА уже трижды встречался с «Ак Барсом» и одержал три победы. В прошлогоднем финале Кубка Гагарина казанская команда обыграла соперника со счётом 4-1 в серии и стала обладателем трофея.