«Трактор» в 31-й раз за сезон не смог забить больше одного гола за матч

«Трактор» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счётом 2:1 Б в пользу гостей. Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Александр Шаров.



«Трактор» 31-й раз в сезоне не смог забросить больше одной шайбы за игру. В 16 случаях челябинская команда покидала площадку без результативных бросков, в 15 матчах «Трактор» забрасывал всего одну шайбу (с учётом победы в игре с «Сибирью» в серии буллитов – 2:1 Б).



«Северсталь» уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. Команда Алексея Тертышного, занимающая восьмое место на Востоке, увеличила отрыв от «Сибири» до трёх очков, но при этом потерпела третье поражение подряд.