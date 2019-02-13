«Ак Барс» встречался с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Казани и закончилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.



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«Армейцы» ударно провели первые минуты и сумели дважды огорчить хозяев. Счёт открыл Кирилл Капризов, вышедший на первое место в списке снайперов, а через 58 секунд преимущество гостей укрепил Михаил Григоренко. На 16-й минуте Капризов отметился дублем, на что казанцы ответили голом Антона Ландера в большинстве. В третьем периоде команда Зинэтулы Билялетдинова отыграла ещё один гол стараниями Александра Свитова, забившего первый гол с апреля 2018 года.



ЦСКА в четвёртый раз в сезоне обыграл «Ак Барс». Казанская команда опустилась на пятое место на Востоке, ЦСКА продолжает лидировать на Западе.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.