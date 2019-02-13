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ЦСКА в четвёртый раз в сезоне обыграл «Ак Барс»

ЦСКА в четвёртый раз в сезоне обыграл «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» встречался с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Казани и закончилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.

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«Армейцы» ударно провели первые минуты и сумели дважды огорчить хозяев. Счёт открыл Кирилл Капризов, вышедший на первое место в списке снайперов, а через 58 секунд преимущество гостей укрепил Михаил Григоренко. На 16-й минуте Капризов отметился дублем, на что казанцы ответили голом Антона Ландера в большинстве. В третьем периоде команда Зинэтулы Билялетдинова отыграла ещё один гол стараниями Александра Свитова, забившего первый гол с апреля 2018 года.

ЦСКА в четвёртый раз в сезоне обыграл «Ак Барс». Казанская команда опустилась на пятое место на Востоке, ЦСКА продолжает лидировать на Западе.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 3
1:3, 0:0, 1:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Капризов (Науменков, Марченко) – 02:38 (5x5), 0:2 – Григоренко (Капризов) – 03:36 (5x5), 0:3 – Капризов (Марченко, Робинсон) – 15:27 (5x5), 1:3 – Ландер (Азеведу, Постма) – 17:59 (5x4), 2:3 – Свитов (Постма, Клинкхаммер) – 54:16 (5x5)
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