СКА переиграл «Спартак», Хелльберг оформил «сухарь»

«Спартак» встречался со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Москве и закончилась со счётом 2:0 в пользу команды Ильи Воробьёва.



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В первом периоде нападающий красно-белых Илья Талалуев получил дисциплинарный штраф до конца игры, однако гости не сумели реализовать большинство. Клуб из Санкт-Петербурга вышел вперёд в концовке второго периода стараниями Ярно Коскиранты, реализовавшего большинство. В начале третьего игрового отрезка Михаил Мальцев укрепил преимущество «армейцев». Голкипер питерского клуба Магнус Хелльберг отметился очередным «сухарём».



«СКА» одержал вторую победу подряд, «Спартак» потерпел второе поражение кряду.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.