Осипов: длительные удаления отбирают много сил, «Спартак» немножко не достоял

Защитник «Спартака» Александр Осипов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (0:2).



«Хорошая игра по накалу. Конечно, длительные удаления отбирают много сил. Немножко не достояли, а в целом играли хорошо. Раз проиграли, значит, соперник был сильнее.



«Спартак» не может забить СКА в Москве? У них хорошая команда, может, просто стечение обстоятельств. Без разницы, с кем играть в плей-офф. Будем смотреть, пока ещё неизвестно, три игры в «регулярке». Сейчас надо отдохнуть, набрать эмоций и идти дальше», — передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«СКА» одержал вторую победу подряд, «Спартак» потерпел второе поражение кряду.