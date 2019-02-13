Марьямяки: «Йокерит» играл в хоккей, а не посылал месседжи «Динамо»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки проанализировал игру команды в матче с московским «Динамо» (3:5).



«Соперника — с победой. Две хорошие команды сегодня вышли на лёд, и получился отличный матч. Во втором периоде забили быстрый гол, но не сумели удержать преимущество. После этого было уже непонятно, что вообще происходит. Табло не работало, никто ничего не понимал.



11 поражений подряд в играх с «Динамо»? Рады, что сегодня удалось забросить три шайбы. Это произошло впервые в Москве в этом году. Посмотрим, как остановить Шипачёва. Всегда очень приятно смотреть за игрой Шипачёва, он очень хороший игрок.



В третьем периоде «Йокерит» посылал месседжи «Динамо» на плей-офф? Сегодня мы занимались игрой в хоккей, месседжи никому не посылали», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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