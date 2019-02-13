Крикунов — об игре «Динамо»: пока гром не грянет, мужик не перекрестится

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Йокеритом» (5:3).

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«Игра шла очень долго — 2 часа 35 минут. Мы начали с того, что пропустили гол. Привыкали к этой площадке. «Динамо» давно здесь не каталось, а площадка меньших размеров. В начале игры у нас было слишком много брака, да и в начале второго периода тоже часто теряли шайбу. Противник оказывался близко, было нарушено чувство дистанции. Раисову в голову ударили, сломали нос. Наверное, ещё один игрок выпадет на некоторое время. Это хоккей, игроки должны быть к этому готовы.



Забили во втором периоде, но чуть не упустили игру. Предупреждали игроков, говорили, что у соперника очень хорошая команда. Никак нельзя расслабляться. Но пока по носу не получишь, не думаешь об этом. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так и у нас. Хорошо, что забили в пустые ворота, тогда уже всё успокоилось», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.