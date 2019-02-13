Меньшиков — о драке: пошёл на одного и не понял, откуда второй появился

Защитник московского «Динамо» Виталий Меньшиков после матча с «Йокеритом» (5:3) прокомментировал драку с защитником «шутов» Ээмели Рясяненом.

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«Я полез мстить за партнёра? Да, конечно. Раисова очень сильно толкнули на борт головой. Такое нельзя спускать, а уж тем более потенциальному сопернику по плей-офф. Они меня будут провоцировать на стычки? Так буду с головой всё делать. Пусть они скидывают краги, если им это нужно. Всё будет только по ситуации. Если грубят партнёрам, нельзя прощать.



Я пошёл вступаться за партнёра на одного, а второй уже сбоку налетел. Не понял, откуда он там появился. Я его даже не видел, поэтому он преимущество имел, так как первый схватился. Мне нужно было на расстояние уходить, пришлось работать по корпусу и в итоге завалить его. Посмотрите мою драку с Клинкхаммером в YouTube, там серьёзнее всё было», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.