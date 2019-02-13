Билялетдинов — о матче с ЦСКА: игра мне понравилась, кроме первого периода

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о матче с ЦСКА (2:3).



«Игра понравилась, кроме первого периода, особенно его начала, в котором мы уступили, допуская грубые индивидуальные ошибки. Потом сравнялись по скоростям, второй период хороший был, третий тоже неплохой. Была возможность забить, но не получилось. Перед основными играми было важно сыграть хорошо, особенно с ЦСКА. Есть положительные вещи, но есть и такие, которые нам нужно исправлять.



Какие качества Воронкова привлекли? Пока никакие. Просто хотел, чтобы он побыл с нами. Не было возможности его выпустить.



Разбор игры проведём завтра, сейчас не будем. Я уже сказал, были индивидуальные ошибки, после них проходили такие голы.



Четыре поражения в матчах с ЦСКА? Ничего психологического нет, есть, скажем так, уровень игроков. У кого-то пониже, у кого-то повыше», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.

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