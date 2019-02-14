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Кросби: у нас крутое соперничество с Макдэвидом, это большой вызов

Кросби: у нас крутое соперничество с Макдэвидом, это большой вызов
Хоккей / НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1).

«Незабитый буллит Макдэвида был ключевым моментом матча, потому что это случилось в конце периода. Это придало нам определённый импульс. Что касается моего противостояния с Коннором, то у нас крутое соперничество, это большой вызов. Против него очень тяжело защищаться. Можно быть в хорошей позиции, но когда у соперника такая скорость, то у тебя будут проблемы, это неизбежно», — отметил после игры Кросби.

В шести матчах против Макдэвида Кросби одержал шесть побед, а «Питтсбург» остаётся единственной командой НХЛ, у которой Коннор ещё не выигрывал (три поражения в основное время и три — по буллитам и в овертайме).

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