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М. Третьяк — о карьере: у меня есть планы, но пока оставлю их при себе

М. Третьяк — о карьере: у меня есть планы, но пока оставлю их при себе
Хоккей / КХЛ

Вратарь «Звезды» Максим Третьяк рассказал о прогрессе команды, а также не захотел отвечать на вопрос о продолжении карьеры.

«Не хотелось бы сглазить, но я вижу, что все ребята растут, и команда у нас в этом году действительно серьёзная. В ЦСКА в принципе всегда ставят самую высокую планку – выиграть Кубок. Все наши игроки работают с бешеной самоотдачей, поэтому я считаю, что всё возможно.

Моя карьера? Кое-какие планы у меня есть, но они на то и планы, чтобы пока оставить их при себе. Я ничего не хочу загадывать, работаю по моменту, живу одним днём. На данный момент у меня в мыслях только «Звезда», это моя команда, и я хочу ей помочь, отдать всё ради неё», — цитирует Третьяка пресс-служба ХК ЦСКА.

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