Михайлов: ЦСКА уже не испытывает никаких неудобств перед «Ак Барсом»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвёл итоги победы ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).

«Безусловно, четыре победы над „Ак Барсом“ радуют. Команда показывает, что обидное поражение в финале осталось в далёкой истории. Положительный момент в том, что в стилевом плане никаких неудобств ЦСКА уже не испытывает. Год назад в главной серии сезона такие неудобства, помнится, были. Один из моментов бросается в глаза — наше преимущество во вратарской линии. При этом вчера ни один из трёх быстрых голов не был на совести голкипера соперника.

Мы не раз убеждались, что Казань в гладком чемпионате и в плей-офф — две немного разные команды. Зная потенциал «Ак Барса», не смотрю в турнирную таблицу и по-прежнему считаю именно этот клуб фаворитом плей-офф Восточной конференции. Наряду, наверное, с другим историческим лидером Востока — «Магниткой». Было бы здорово вновь встретиться с Казанью в финальной серии. Учитывая то, что у «армейского» клуба всё равно остаётся к сопернику должок.

Команды проходят огромную дистанцию из 62 игр, безусловно, чувствуется разница между группой лидеров и аутсайдеров. Наверное, хотелось бы больше борьбы на границах зон плей-офф, но в целом расписание выполнено, переносов практически не было. Я считаю, что турнир получился. И самое интересное — впереди», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.