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Второй бомбардир «Слована» Червены перешёл в «Брюнэс»

Второй бомбардир «Слована» Червены перешёл в «Брюнэс»
Хоккей / КХЛ

Нападающий братиславского «Слована» Рудольф Червены будет выступать в шведском «Брюнэсе», сообщает официальный «твиттер» клуба из Словакии.

29-летний Червены — второй по результативности игрок «Слована» в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В 57 встречах чешский нападающий записал на свой счёт 23 (11+12) балла при показателе полезности "-12" и 28 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч.

Напомним, ранее «Слован», занимающий последнее место и давно потерявший шансы на участие в розыгрыше Кубка Гагарина, покинули вратарь Марек Чилиак и нападающие Патрик Лампер и Марио Лунтер.

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