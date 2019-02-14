Майоне — о матче на открытом воздухе: я записал видео с латвийской рок-группой

Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне поделился ожиданиями от встречи с минским «Динамо» на открытом воздухе. Встреча состоится завтра, 15 февраля.



«Я вырос, играя в хоккей на улице, классно, что завтрашний матч будет на открытом воздухе. Тем не менее, нам важно будет взять два очка, невзирая на результаты соперников, нужно показать командный результат. Завтра будет тепло на улице, это небольшой вызов, но обе команды будут в одинаковых условиях.



Будут ли сюрпризы от меня? Не стану раскрывать все секреты, но мы записали видео с одной латвийской рок-группой. После Матча звёзд у меня появилось больше подписчиков в социальных сетях, может после этого больше ребят-хоккеистов иногда начнут демонстрировать и другие свои навыки», — цитирует игрока официальный сайт лиги.



Анкипанс — о Майоне на Евровидении: отправим его в космос, за Кубком Гагарина