Красоткин — об игре Тарасова: перспективный молодой вратарь, сыграл неплохо

Голкипер «Адмирала» Антон Красоткин подвёл итоги выигранной встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:0).



«Нас с самого начала предупреждали тренеры, чтобы никакой недооценки соперника не было, что команда очень сильная. Мы посмотрели предыдущую игру, разобрали её, знали, как соперник играет. Тем более, в прошлой игре мы не смогли забить, поэтому задача была с самого начала навязывать свою игру, что у нас хорошо получилось.



После того, как забили три, никакой успокоенности не было. Тренеры нас в перерыве настраивали, чтобы мы продолжали играть в свой хоккей, не расслаблялись, чтобы малейшей мысли не было об этом.



Что могу сказать о вратаре «Салавата»? Парень молодой, перспективный. Для первой игры, я считаю, он сыграл очень неплохо», — цитирует Красоткина официальный сайт клуба.

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