Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Красоткин — об игре Тарасова: перспективный молодой вратарь, сыграл неплохо

Красоткин — об игре Тарасова: перспективный молодой вратарь, сыграл неплохо
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Адмирала» Антон Красоткин подвёл итоги выигранной встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:0).

«Нас с самого начала предупреждали тренеры, чтобы никакой недооценки соперника не было, что команда очень сильная. Мы посмотрели предыдущую игру, разобрали её, знали, как соперник играет. Тем более, в прошлой игре мы не смогли забить, поэтому задача была с самого начала навязывать свою игру, что у нас хорошо получилось.

После того, как забили три, никакой успокоенности не было. Тренеры нас в перерыве настраивали, чтобы мы продолжали играть в свой хоккей, не расслаблялись, чтобы малейшей мысли не было об этом.

Что могу сказать о вратаре «Салавата»? Парень молодой, перспективный. Для первой игры, я считаю, он сыграл очень неплохо», — цитирует Красоткина официальный сайт клуба.

Дебютный матч Тарасова в КХЛ: 19-летний вратарь отразил 32 из 35 бросков
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент