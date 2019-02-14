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Анатолий Голышев стал отцом в свой 24-й день рождения

Анатолий Голышев стал отцом в свой 24-й день рождения
Хоккей / КХЛ

У нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева родился сын, сообщил хоккеист в своём «инстаграме». Жена Анастасия подарила нападающему сына Ивана, причём сделала это в день рождения хоккеиста, которому сегодня исполнилось 24 года. Отметим, что для Анатолия это уже второй сын.

Посмотреть фото также можно в «Инстаграме».

Голышев в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 51 матче «Автомобилиста», сумев записать на свой счёт 36 (17+19) баллов при показателе полезности "+13" и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на площадке около 18 с половиной минут за игру.

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