Хартли: на льду было лишь пять игроков «Авангарда», остальные — словно невидимые

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги проигранной встречи с хабаровским «Амуром» (2:3).



«Мы предупреждали нашу команду об опасности подобных матчей. К сожалению, сегодня на льду было только пять игроков, а остальные – словно невидимые. Это абсолютно неприемлемо для нас, учитывая ситуацию в турнирной таблице. Когда мы ведём борьбу за первое место в дивизионе, мы не должны так играть. Мы сделали усилия над собой и проявили себя в концовке матча, но игра длится 60 минут. А мы все 60 минут не играли, «Амур» нас переработал. Соперник был лучшей командой, чем мы сегодня.



Не было ли недооценки с нашей стороны? «Амур» всегда сражается, мы уважаем эту команду и их главного тренера. Просто после неплохих последних матчей – игры против СКА дома, победы во Владивостоке – мы должны были проводить матч с «Амуром», как игру в плей-офф, но мы её почему-то провели так, как игру «предсезонки», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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