«Нефтехимик» — «Сибирь»: судьи отменили шайбу гостей при счёте 4:2

Во втором периоде встречи нижнекамского «Нефтехимика» и новосибирской «Сибири» судьи отменили заброшенную шайбу гостей при счёте 4:2 в пользу хозяев. После долгого просмотра арбитры посчитали, что игрок «Сибири» осуществлял помеху вратарю.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, соперники вышли на лёд в следующих составах:



«Сибирь»



Красиков (Тейлор);

Логинов — Савченко, Карон — Брюле — Принс;

Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Игнатович — Пиганович, Михайлов — Комаров — Шашков;

Климонтов, Казаков — Романцев — Зырянов, Яковлев.



«Нефтехимик»



Ежов (Коротаев);

Брынцев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Бикмуллин;

Шарипзянов — Мусин, Порядин — Нестрашил — Хисамутдинов;

Тимашов — Волгин, Галимов — Куликов — Хайруллин;

Огурцов, Авцин — Шарифьянов — Падакин, Здунов.