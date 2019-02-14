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«Нефтехимик» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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«Нефтехимик» — «Сибирь»: судьи отменили шайбу гостей при счёте 4:2

«Нефтехимик» — «Сибирь»: судьи отменили шайбу гостей при счёте 4:2
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде встречи нижнекамского «Нефтехимика» и новосибирской «Сибири» судьи отменили заброшенную шайбу гостей при счёте 4:2 в пользу хозяев. После долгого просмотра арбитры посчитали, что игрок «Сибири» осуществлял помеху вратарю.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, соперники вышли на лёд в следующих составах:

«Сибирь»

Красиков (Тейлор);
Логинов — Савченко, Карон — Брюле — Принс;
Морозов — Демидов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Игнатович — Пиганович, Михайлов — Комаров — Шашков;
Климонтов, Казаков — Романцев — Зырянов, Яковлев.

«Нефтехимик»

Ежов (Коротаев);
Брынцев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Бикмуллин;
Шарипзянов — Мусин, Порядин — Нестрашил — Хисамутдинов;
Тимашов — Волгин, Галимов — Куликов — Хайруллин;
Огурцов, Авцин — Шарифьянов — Падакин, Здунов.

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