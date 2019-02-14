Скабелка: доволен тем, что «Барыс» своей игрой собирает полные трибуны

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).



«Тяжёлый матч был, хорошая команда. Поменялась игра с приходом Курта Фрейзера, стала более агрессивная. И сегодня нам непросто было выходить из под давления, было достаточно много ошибок. Скажу, что сегодня наш лучший игрок был Карлссон, он оставлял нас в игре, он до конца это делал. Были ошибки, но ребята пытались их исправить, блокировали шайбы, ложились. Бывают такие матчи, когда у тебя бывает столько ошибок. Лучше делать работу над ошибками, когда ты выигрываешь. Готовимся к следующей игре.



Нам помогал зритель? Они нам всегда помогают, мы очень ценим эту поддержку, хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Довольны, что мы своей игрой к концу сезона собираем полные трибуны. Мы все это ценим, всегда говорим об этом на установках перед игрой», — цитирует тренера официальный сайт клуба.