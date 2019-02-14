Гордон — о фоле Малкина: этот парень нанёс удар клюшкой, как в бейсболе

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Филадельфии Флайерз» Скотт Гордон поделился мнением о нарушении форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в матче с его командой. Россиянин отмахнулся клюшкой от соперника, за что получил один матч дисквалификации.



«Это не была высоко поднятая клюшка. Это был удар с замахом из бейсбола. Тот факт, что он не попал по нашему игроку, не означает, что тут не было серьёзного нарушения. Не думаю, что этого парня стоит наградить за то, что он промахнулся по Майклу Раффлу», — приводит слова Гордона в своём «твиттере» североамериканский журналист Фрэнк Серавалли.

Видео момента с Малкиным можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



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