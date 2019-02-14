Малкин: Раффл бил меня сзади в шею, не понимаю, почему его не наказали

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал дисквалификацию на один матч за отмашку клюшкой во встрече с «Филадельфией Флайерз».



«Наверное, один матч – нормальное наказание. Я сыграл опасно, высоко поднятой клюшкой. Пытался обратить внимание НХЛ на то, что я не касался его лица, только плеча. Думаю, Раффл «нырнул».



Я пропустил пять матчей из-за проблем с шеей, а Раффл ударил меня сзади, в шею. Конечно, я был недоволен. Оставалось сыграть пять минут, мы вели — 3:0. Знаем, что «филли» начинают заниматься такой грязью, когда проигрывают. На мой взгляд, он сыграл грязно, а судья никак его не наказал. Этого не понимаю.



У меня нет кристальной истории, до этого я ударил Оши. Разговаривал с НХЛ, думаю, они дали мне один матч по совокупности. Всё в порядке, стараюсь забыть об этом. Немного не повезло, пропустил одну игру, потерял деньги. Команда выиграла этот матч, хорошо. Рад, что возвращаюсь в состав», — цитирует Малкина Pittsburgh Hockey Now.

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